Defect leidt tot aangepaste openingstijden Schellingwouderbrug in staande mastroute

Durgerdam – De afstandsbediening van de Schellingwouderbrug bij Durgerdam is defect. Dit heeft tot gevolg dat de brug op dit moment ter plekke door brugwachters wordt bediend en dat de brug aangepaste openingstijden heeft.

De brug werd voorheen 24 uur per dag bediend met spitsluitingen op werkdagen. De nieuwe bedientijden zijn:

Maandag t/m zondag: 09.00-22.00 uur

Maandag t/m vrijdag spitsluiting: 16.00-18.00 uur

Het is de verwachting dat de afstandsbediening in het voorjaar 2021 hersteld is. (Watersportverbond)