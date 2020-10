SaRo Training helpt met les op afstand via videobellen bij het behalen van het vaarbewijs

Persbericht

Sneek – Voor degenen die zelf studeren voor het Vaarbewijsexamen of moeite hebben met sommige onderdelen, organiseert SaRo Training vaarbewijs-trainingen die zijn afgestemd op de persoonlijke behoefte.

Deze trainingen kunnen plaats vinden via het video-bellen, volledig ‘corona-proof’ dus. De training bestaat uit twee uur, zelf in te plannen door de klant. De klant bepaalt zelf welke onderwerpen aan bod moeten komen en welke onderdelen meer aandacht vergen.

Wil je met maximaal vier personen de training doen? Ook dat kan; hiervoor is de groeps-training opgezet. In twee uur worden de onderwerpen behandeld die door de verschillende deelnemers zijn aangedragen. Mocht deze twee uur niet toereikend zijn, dan is een verlenging mogelijk.

Wie zijn kennis wil opfrissen of vooruitlopend op de Vaarbewijstraining op maat zelf aan de slag wil kan op www.saro-training.nl Studieboeken voor het vaarbewijs bestellen.

Meer informatie www.saro-training.nl