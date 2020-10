Snelvaren op het Bergumermeer na uitspraak rechter voorlopig van de baan

Leeuwarden – Een proef met snelvaren op het Bergumermeer is voorlopig niet meer mogelijk. De provincie heeft het besluit voor de pilot onvoldoende gemotiveerd. Die uitspraak deed de rechtbank Noord-Nederland vorige week. Het is aan Provinciale Staten of er nu nog een nieuwe proef met snelvaren komt, zegt gedeputeerde Avine Fokkens na een rechterlijke uitspraak.

De rechtbank vernietigde op 30 september een besluit waarmee de provincie de pilot op de Bergumermeer mogelijk maakte. Volgens de rechter heeft de provincie niet goed gemotiveerd waarom snelvaren toegestaan moet worden, terwijl bekend is dat dit ten koste kan gaan van de rust en ruimte die tot kernwaarden van het gebied benoemd zijn. (Leeuwarder Courant)