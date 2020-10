Roeier nog in kritieke toestand na aanvaring met vrachtschip: ‘Hele vereniging in shock’

Katwijk, Oegstgeest, Valkenburg – ‘Dit heeft een enorme impact. We zijn een kleine club, iedereen kent elkaar.’ De schrik zit er nog goed in bij de Katwijkse roeivereniging Ferox nadat een sloep van hun vereniging dinsdagavond aangevaren werd door een zandschuit. Alle roeiers kwamen in het water terecht, één van hen is er slecht aan toe. ‘Diegene is gereanimeerd en ligt op dit moment nog in kritieke toestand op de intensive care in het ziekenhuis’, vertelt Daniëlle van Leeuwen, bestuurslid bij Ferox. (Omroep West, NOS)

