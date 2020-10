Team American Magic laat eerste definitieve America’s Cup-wedstrijdboot te water

Auckland (Nieuw-Zeeland) – De eerste échte wedstrijdboot voor de America’s Cup is officieel te water gelaten. Team American Magic presenteerde hun wedstrijdboot Patriot iets meer dan een jaar na de tewaterlating van hun testboot Defiant. Het Amerikaanse team, dat uitkomt voor de New York Yacht Club, was met Defiant ook al een van de eerste teams met een boot te water.

Wedstrijdboot Patriot is als eerste gedoopt, maar de komende dagen zijn de andere teams, Ineos Team UK en het Luna Rossa Prada Pirelli Team, ook zover. Titelverdediger Emirates Team New Zealand (ETNZ) hoeft in de voorrondes helemaal niet in actie te komen, dus die heeft geen haast. (Zeilen, www.americascup.com)