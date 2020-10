HOORN – De Pinas is een vissersboot uit 1905, gebouwd in Broekerhaven in Bovenkarspel. Na 115 dienstjaren staat de boot in de steigers bij Centrum Varend Erfgoed in Hoorn. Johan Nieuwdorp en Paul van de Vaart brengen een tijdlijn van de boot in kaart en willen hem nu in ere herstellen. Met reden, want zo blijven oude ambachten in stand en blijft er een stukje geschiedenis bewaard. (NH-Nieuws, www.varenderfgoedhoorn.nl)

