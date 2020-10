Plaatsvervangend KNRM-schipper: ‘Uitgeleerd ben je hier nooit’

Ter Heijde – Hooguit 7 minuten kost het Gerben Burger om van zijn garagebedrijf in Naaldwijk naar het KNRM-station in Ter Heijde te spoeden. Sneller is – als je het tenminste veilig wilt doen – simpelweg niet mogelijk. “Op het moment dat ik een melding krijg wil ik maar één ding: zo snel mogelijk dat water op om mogelijk een mensenleven te redden.”

Heel soms wint de adrenaline het van het verstand, geeft Burger eerlijk toe. “Het is een gevoel dat iedere KNRM’er zal herkennen.” Acht jaar geleden begon hij zijn vrijwillige loopbaan bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Ze hebben lang aan de sympathieke garagehouder getrokken en uiteindelijk ging hij overstag. Hij wilde graag iets terugdoen voor de maatschappij. “Ik vond het bovendien een interessante wereld en ik had álles te leren. In tegenstelling tot veel KNRM-collega’s had ik totaal geen nautische achtergrond. Van motoren, daar wist ik alles van. In het begin ging ik dan ook vooral mee als ballast, haha. Inmiddels ben ik best aardig bij hoor”, grapt Burger. Eerlijk gezegd voelde ik me best wel bezwaard want daar kwam ik, als plaatsvervangend schipper, terwijl er jongens zijn die hier al veel langer rondlopen.” (Aftersales Magazine)