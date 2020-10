Noorse reddingssloepen krijgen duurzaam tweede leven in Haarlem

Haarlem – Acht grote oude reddingssloepen uit Noorwegen zijn vanmorgen vanuit Velsen vervoerd naar de Jachtwerf Wagenhof in Haarlem. “Het was een spectaculair gezicht”, zegt Roderik Lamers van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. tegen Haarlem105. “Allerlei mensen stonden aan wal naar de boten te kijken.” De bedoeling is dat de sloepen een duurzaam tweede leven krijgen.

De reddingsboten hebben 36 jaar lang dienst gedaan op het boorplatform Safe Scandinavian Singapore in de Noordzee, voor de kust van Noorwegen. Nu het platform wordt gesloopt, heeft Wagenhof de sloepen opgekocht. “Daarmee voorkomen we dat ze op het nautische kerkhof komen te liggen”, aldus Lamers. (Haarlem 105)