Ronddrijvend zwerfvuil onrechtvaardige selector in Vendée Globe

Les Sables d’Olonne – Opnieuw zijn Vendée Globe-deelnemers getroffen door averij, die de zeilers belet de wedstrijd voort te zetten. En opnieuw is de averij het gevolg van een aanvaring met een UFO (Unidentified Floating Object), zoals het zwerfvuil in zeilerskringen wel wordt aangeduid. Het betreft Sébastien Simon (ARKEA PAPREC) en Sam Davies (Initiatives Coeur).

In het geval van Davies betreft het wellicht een complete container, die haar boot afgelopen nacht op 200 mijl van Kaapstad in één klap stil legde en alles door de kajuit deed vliegen. Van Davies maaltijd tot de zeilster zelf, die hierbij licht gewond raakte. Voor beide solozeilers geldt, dat hun boten een dusdanige materiele schade hebben, dat ze nu gedwongen zijn de wedstrijd te verlaten en richting Kaapstad te varen voor reparatie. Davies heeft schade aan de kiel en Simon aan de kiel en foil. In beide boten komt water binnen, maar de pompen kunnen het goed aan. Voor geen van de zeilers dreigt onmiddellijk gevaar.

Nieuweling Simon – die z’n lekkende boot in rustig water nog zelf hoopt te kunnen repareren – kampte met groot gevoel van onrechtvaardigheid, maar zelfs uit de stem van de zeer ervaren Samanta Davies viel af te leiden, dat de wijze waarop zij is uitgeschakeld haar emotioneel behoorlijk dwars zit. Ronddrijvend afval tot containers aan toe lijken een steeds vaker voorkomend gevaar op te leveren, en een steeds grotere spelbreker te worden van het oceaanzeilen. (Nauticlink, Sebastien Simon – Vendée Globe, Sam Davies – Vendée Globe)