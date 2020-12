Eisen tot acht jaar voor coketransporten per ICP-zeiljacht vanuit Caribisch gebied door één Friese ‘zeilfamilie’

Schiphol, Sneek – Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank op Schiphol tegen zes verdachten celstraffen tot acht jaar geëist, wegens de import van cocaïne met zeiljachten. De groep kocht stelselmatig zeilboten in het Caribisch gebied, maakte ze geschikt voor smokkel en transporteerde de drugs in jerrycans naar Nederland.

Het gaat om leden van één „familie en aanverwanten” uit Sneek, aldus het OM, in leeftijd variërend van 29 tot 77 jaar. Het onderzoek naar het gezelschap kwam al in 2013 op gang. Volgens het OM is gebleken dat de verdachten misbruik maken van het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP), afgegeven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Reformatorisch Dagblad, Openbaar Ministerie)