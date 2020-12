Stemmige video over het wrak van de barkentijn Elisabeth Smit, ooit mijnenveger en in 1981 ‘het grootste zeilschip van Nederland’

Muiden – De laatste resten van wat ooit Muidens trots was, de Barkentijn Elisabeth Smit zijn nu definitief uit de haveningang van Muiden weggehaald. Best jammer want het verhaal achter de Elisabeth Smit is er een uit een jongensboek. De Elisabeth Smit – in 1938 in Engeland gebouwd als zeilend vrachtschip en in 1944 omgebouwd tot mijnenveger – is na een vier jaar durende restauratie in 1981 herdoopt en was toentertijd het grootste zeilschip van Nederland.

Telkens als wij uit Muiden vertrokken of na een mooie zeiltocht binnen kwamen varen werd door de opstappers naar haar historie gevraagd. Het was een pracht plaatje; het wrak van de ooit zo trotse driemaster met op de achtergrond het Muiderslot en de glanzende jachten van de KNZ&RV er tegenover.

Nu is er door Muiden TV een mooi filmpje gemaakt met beelden van de Elisabeth Smit onder vol tuig (scroll naar onder om deze 12 minuten durende mini documentaire te zien) maar waarin Harry Smit ook verteld hoe hij in Muiden is begonnen. (www.le16.nl, MuidenTV)