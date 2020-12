Restauratieplannen en twee ton subsidie voor ‘unieke’ scheepstimmerwerf De Hoop

WORKUM – Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum krijgt twee ton provinciale subsidie voor hun restauratieplannen. Dat is echter nog niet genoeg: in totaal moet er een half miljoen euro op het kleed komen om de historische plek op te knappen.

,,Het is nu niet zulk mooi weer, maar soms zie je de zon schitterend door de spleten in het hout heen komen”, vertelt Miks van Schelven als hij vanaf de balustrade in de timmerschuur door de ruimte kijkt. Van Schelven is voorzitter van Stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf De Hoop. Het is, wellicht onbedoeld, een treffende schets van de situatie. Een kiertje hier, een naadje daar; het is de charme van de schuur die al sinds eind van de achttiende eeuw op zijn plek staat. (www.bolswardsnieuwsblad.nl)