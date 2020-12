Covid-isolatie leidt op zeiljacht Zouterik tot crisis maar ook tot dieper inzicht in bestaan

Mariska Woertman (47) en haar man Tjaart Hoeksema (52) zeilen met hun dochters Linde (13) en Berber (net 5) de wereld rond als de coronapandemie uitbreekt. De oud-Hellendoornse beschrijft wat er dan aan boord gebeurt en hoe ze het geluk weer vonden. ,,Ik schreeuw een paar keer de longen uit mijn lijf. In de hoop dat ik zo de onmacht kwijtraak die ik al weken voel.’’

10 Mei 2020 – Las Perlaseilanden, 40 mijl voor de Panamese westkust, na 61 dagen in Covid-19 quarantaine. Ik huil m’n wangen vol zout. Meer vallend dan klimmend stap ik over de zeereling van ons zeilschip Zouterik en land ik in de bijboot. Ik heb alleen mijn ondergoed aan maar dat interesseert me niks. Als een losgeslagen stier trek ik aan het startkoord van de motor. Ik draai de gashendel te snel open waardoor ik ongecontroleerd en met veel te veel herrie wegvaar. Weg, weg, vér weg wil ik. Van de boot, uit Panama, van mezelf en het meest van mijn partner Tjaart. Ik kan er niet meer tegen. (deStentor, www.zouterik.com)