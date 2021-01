Eco-jacht en de terugkeer van de zeetrilobiet

Een door waterstof aangedreven jacht met een observatiebol onder water is de toekomst van de ecologische pleziervaart.

Trilobieten zijn geleedpotigen die 500 miljoen jaar geleden de zeeën bevolkten en nu behoren tot een bekende fosielsoort. De naam staat tegenwoordig ook voor een futuristisch jacht naar Italiaans ontwerp. De Trilobis, zoals de boot heet, is een elektrisch voortgedreven jacht, “een unieke combinatie van catamaran en onderzeeër,” vertelt Giuseppe Carusi. Hij is de CEO van Semi Subgeneration, die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve ecologische jachten als ook gebouwen die half onder water liggen (vandaar de naam).

