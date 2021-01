Tollebekerbrug zeven weken dicht voor groot onderhoud

De Tollebekerbrug bij Tollebeek (Noordoostpolder) gaat vanaf maandagmorgen zeven weken dicht voor groot onderhoud. De afsluiting duurt tot 1 maart.

Tijdens de werkzaamheden kan wegverkeer geen gebruik maken van de brug. Fietsers en voetgangers kunnen wel de oversteek over de Urkervaart maken. Scheepvaart kan slechts incidenteel doorgang krijgen, maar moet voor het grote gedeelte op een andere manier de polder in of uit.

De provincie heeft voor het verkeer omleidingsroutes ingesteld over de Urkerweg, Hannie Schaftweg en de Nagelerweg.

Omroep Flevoland