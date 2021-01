Spinera introduceert nieuwe ultralichte SUP-boards

SUP-boardfabrikant Spinera komt met een superlicht SUP-board, verkrijgbaar in diverse kleurige designs. De nieuwe Ultra Light SUP van Spinera wordt geïntroduceerd als de ideale SUP voor aan boord. Voor volwassenen biedt het SUP-board een goede work-out en voor kinderen urenlang speelplezier. De SUP-boards zijn de koop bij Marine Accessories Europe in Sassenheim.

