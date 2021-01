Uitgestelde Boot Düsseldorf afgelast

De beurs die oorspronkelijk dit weekend zou worden gehouden gaat definitief niet door in 2021. Door de corona-pandemie was Boot Düsseldorf al uitgesteld naar eind april. De organisatie laat weten dat ook dit niet realistisch is. De eerstvolgende editie staat nu op de rol voor 22 tot en met 30 januari 2022.

Meer informatie: www.boot.de