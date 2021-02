Hoornse vrijwilligers Halve Maen schenken fooienpot aan zeiljeugd

Vrijdag 29 januari heeft Nanne de Vries, penningmeester van de fooienpot van de oud-vrijwilligers van de Halve Maen Hoorn, een cheque van 1.500 euro overhandigd aan Petra de Wit van de jeugdcommissie van Watersportvereniging Hoorn. Opdat de jeugd, de zeilers van de toekomst, kunnen genieten van dat wat de vrijwilligers van de historische Halve Maen aan extra’s van het publiek hebben gekregen.

Het museumschip Halve Maen ligt al enige tijd niet meer in Hoorn, maar de fooienpot van de vrijwilligers bleef over vanwege de ingelaste coronamaatregelen. Nanne de Vries, penningmeester van de fooienpot, vertelt: “We hadden het geld van de fooienpot in eerste instantie bedoeld voor een afscheidsfeest met de vrijwilligers. Maar aangezien dat niet mogelijk was, vonden we dat we er maar een mooi doel voor moesten vinden. We hebben naar allerlei verschillende doelen gekeken en eigenlijk kwam de watersportvereniging daar als topper voor ons uit. Vanwege het plezier dat wij op het water hadden in de historische haven van Hoorn, we kwamen elkaar regelmatig tegen op het water, en de wens om dit plezier over te dragen aan de jongere generatie. Een zeil voor een zeil.”

