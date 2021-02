Een blik achter de schermen van de chartervaart

De coronamaatregelen houden de chartervaart al bijna een jaar aan de wal en de voorspellingen voor 2021 zijn ook nog erg onzeker. De chartervaart verkeert in zwaar weer. In de video Waterschatten, die in opdracht van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) is gemaakt, wordt in vijf minuten verteld waarom de schepen, de vakmensen en het Nederlandse water ├ęchte waterschatten zijn. Wat maakt de chartervaart zo uniek? Buiten de mooie shots, brengen een schipper, zeilmaker, scheepsbouwkundige en een maat dat onder woorden.

