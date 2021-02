Zeilers Elfstedentocht halen ruim 6.500 euro op voor Sailwise: “Was niet makkelijk”

De vier Amsterdammers die met een zeilboot de Friese Elfstedentocht voeren hebben hun tocht afgerond. Ze haalden geld op voor SailWise in Enkhuizen, en de organisatie mag een bedrag tegemoet zien van 6.650 euro. “Een makkelijk zeiltochtje was het niet. Maar dat wisten we van tevoren”, zegt Rinke Bergsma, een van de vier zeilers.

