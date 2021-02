Uitstel coronasteun voor bruine vloot is funest

De coronasteun voor de chartervaart laat langer op zich wachten. Staatssecretaris Mona Keijzer antwoordde de Tweede Kamer dinsdag 17 februari dat er een pakket op maat moet komen in plaats van de 15 miljoen euro subsidie die eerder was toegezegd aan de historische zeilvaart.

Keijzer verwacht dat het maatpakket pas eind tweede kwartaal klaar is. Dat is volgens branchevereniging BBZ te laat. Directeur Paul van Ommen is nog wel te spreken over de inhoud van Keijzers brief aan de Tweede Kamer: “Ze benoemt duidelijk alle pijnpunten en geeft de stand van zaken goed weer.” Maar: “Met één puntje mist zij de boot volledig: de subsidie had haast. Het water stond de chartervaart al aan de lippen.”

