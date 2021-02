KNRM oefent weer na coronastop: “Uitstel was geen optie meer”

“Uitstel was geen optie meer,” zo liet het station van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Harlingen op social media weten. KNRM-vrijwilligers hebben een rare tijd gehad, want er kon niet worden geoefend. Maar dat was nu niet langer houdbaar, volgens het KNRM, want vrijwilligers moeten gewoon goed getraind zijn om in te kunnen grijpen in noodsituaties. En dus wordt er vanaf maandagavond weer coronaproof getraind.

Omrop Fryslan