Start inschrijving 25ste editie YSY Ronde om Noord-Holland

De YSY Ronde om Noord-Holland is de zeilwedstrijd die Yachtclub Seaport IJmuiden voor de 25ste keer organiseert. De gemeente Velsen, Rauw aan Zee, heeft zich als hoofdsponsor aan dit zeilspektakel gecommitteerd. Op vrijdag 18 juni varen voor de 25ste keer weer ruim 120 zeilboten de YSY Ronde om Noord-Holland. Een zeilrace die start in Bataviahaven te Lelystad en eindigt tussen de pieren van IJmuiden

De inschrijving voor dit jaarlijkse evenement start op 1 maart. Deze zeilwedstrijd is zowel voor de geoefende wedstrijdzeilers, als zeilers die minder ervaren zijn om van zoet naar zout te varen. Wat is mooier om met ruim 100 boten ’s nachts over de Waddenzee te varen, wetend dat je niet alleen bent. Daarom is deze race ook een prima tocht voor de zeiler met minder wedstrijdervaring om het spel met de elementen te leren kennen.

Een week voor de wedstrijd wordt er bij Dekker Watersport te Zaandam een uitgebreide briefing gegeven. Voor nieuwelingen van de Ronde altijd zeer informatief.

Dit zeilevenement wordt door de leden van de vereniging YSY (Yachtclub Seaport IJmuiden) voor de 25ste keer georganiseerd. Zonder steun van sponsoren en de 40 vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn.

Informatie zie: www.rondeomnoordholland.nl

