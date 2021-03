Nationale Erfgoedmanifestatie in 2023 naar Piushaven

De Piushaven krijgt weer een groot havenfestival. Meer dan honderd historische bedrijfsvaartuigen leggen in augustus 2023 in de haven aan voor de Nationale Varend Erfgoedmanifestatie.

In 2023 bestaat de Piushaven honderd jaar en dat was reden voor de Stichting Thuishaven Tilburg (STT) om de Piushaven voor te dragen als locatie voor het omvangrijke evenement. Ook het historische stadje Hasselt in Overijssel was kandidaat, maar zaterdag kreeg Tilburg met ruime meerderheid de voorkeur van de leden van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig.

De Erfgoedmanifestatie gaat plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 augustus 2023. Een lang konvooi van vrachtschepen vaart op zaterdag vanuit het Wilhelminakanaal de Piushaven in. Zondagmiddag is er een groot publieksevenement met demonstraties en zijn er voorstellingen op de schepen en op de wal.

Eerder was er bij het 75-jarig bestaan van de haven ook een groot havenfestival. Dat droeg bij tot het inzicht dat de Piushaven het behouden waard was. Het plan om er een weg aan te leggen verdween van tafel. “De schippers die er toen in 1998 bij waren, zullen ervan opkijken hoe de Piushaven zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Geweldig mooi dat we de imposante historische vloot in het jubileumjaar weer op bezoek krijgen,” zegt STT-voorzitter Robert Dölle.