Nieuw model PIRELLI 35 nú verkrijgbaar bij Bestboats International Yachtbroker Roermond

Snel, sportief, stijlvol en comfortabel; met de PIRELLI 35 krijgt de snelheidsfanaat onder de watersporters een échte powerboat tot zijn beschikking. Vanaf 1 april is deze razendsnelle RIB exclusief verkrijgbaar bij Bestboats International Yachtbrokers in Roermond.



Uniek

De PIRELLI 35 is weliswaar compacter dan zijn voorganger, de PIRELLI 42, maar minstens zo iconisch, robuust en exclusief! Het nieuwe model is een uitstekende keuze voor de watersporters die op zoek zijn naar een RIB met eersteklas vaarprestaties, een stilistische look én comfort van het hoogste niveau. Deze uitvoering staat garant voor kwaliteit, veiligheid, topprestaties en design. Deze eigenschappen maken de PIRELLI 35 uniek in zijn klasse.

Topsnelheden

Voor de productie van de PIRELLI 35 sloeg het prestigieuze jachtwerf TecnoRib de handen ineen met het Zweedse bedrijf Mannerfelt, topspecialist in het ontwerpen van racerompen. Het resultaat: een zeer lichte RIB met een ‘stepped hull’ en aerodynamische lijnen waarmee u met topsnelheden over het wateroppervlak kunt razen. Tegelijkertijd is de PIRELLI 35 ook een ideale daycruiser. De royale walkaround is zowel op het voor- als achterdek voorzien van luxe zonnebedden. En de gezellige zit op het achterdek maakt dit model ook uitermate geschikt voor een lekkere lunch of een verfrissend aperitief op een zomerdag. Een ruim toilet, de luxe kajuit en een overnachting in de cabine met kingsize bed maken uw comfort helemaal compleet!

Optiepakketten

De PIRELLI 35 bij Bestboats International Yachtbrokers is uitgerust met twee Mercury Verado V8-300 PK motoren, voorzien van joystick bediening. Dit is slechts een van de vele motoriseringsmogelijkheden. Zo kunt u kiezen uit diesel en benzine binnenboord- en buitenboordmotoren met vermogens tot wel 700 pk! De Pirelli P35 is ook leverbaar met diverse optiepakketten. Hierbij kunt u denken aan een cruising set met 12” GPS systeem met dieptemeter en marifoon, een lightning set, en nog veel meer!

Over BestBoats

Binnen de Benelux en Duitsland is de PIRELLI 35 exclusief verkrijgbaar bij Bestboats International Yachtbrokers. Vanaf 2019 is Bestboats exclusief dealer in de Benelux en Duitsland voor PIRELLI Tenders en PIRELLI Speedboats. Bestboats is gelegen aan de Boulevard Nautique, Maashaven 4 te Roermond. Op werkdagen kunt u (op afspraak) tussen 9.00 en 16.00 uur terecht voor een vrijblijvende bezichtiging en proefvaart. Op zaterdagen bent u welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wij nemen gezondheidsmaatregelen, zodat u onze haven op een veilige en verantwoorde manier kunt bezoeken. Tot snel!