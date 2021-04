Bereid je voor op pech- of noodsituaties

In april is het watersportseizoen van start gegaan. De boten worden weer gereed gemaakt en de oliefilters worden vervangen. Maar er komt meer kijken bij reisvoorbereiding dan alleen het gereed maken van de boot. Zoals het voorbereiden op pech- of noodsituaties. Bij levensgevaar op het water, alarmeer je direct de Kustwacht. Maar weet je ook wie je moet contacten voor maritieme assistentie (pechhulp) op het water?

Kustwacht.nl