Het kan straks weer: met sloep naar groene topattractie Rijsterbos

Gemeente haalt in Rijs meter blubber uit oude vaart naar steenfabriek

Het bosdorp Rijs in Gaasterland wordt ook een bestemming voor watersporters, met name voor sloepvaarders. Eén van de drie zijtakken van de Rysterfeart ten noorden van hotel Jans wordt door de gemeente De Fryske Marren uitgebaggerd. De “dreksleat”, die tussen het aannemersbedrijf van Hotze van der Zee en solex- en sloepverhuurder Anne van der Zee van Op Paed ligt (Anne is een broer van Hotze), tegenover de Smitsleane, was nog maar 40 tot 50 cm diep. De meeste sloepen van zes tot acht meter steken 60 cm.

