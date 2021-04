Wouter van Dusseldorp zwaait zijn Egberdina uit: ’Het was een eer om voor het schip te mogen zorgen’

Schipper Wouter van Dusseldorp uit Hoorn heeft vrijdag in klein comité zijn schip de Egberdina uitgezwaaid. De 139 jaar oude stevenaak is verkocht, de nieuwe thuishaven wordt Amsterdam IJburg. De Egberdina, gebouwd in 1882, is een van de vijf oudste, nog zeilende vrachtschepen in Nederland. Gebouwd als zeilvrachtschip voor de Nederlandse rivieren, voer ze vanaf 1929 als motorvrachtschip en sinds 1988 als zeilpassagiersschip.

Zeepost