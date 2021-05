Alle reizen van touroperator Boat Bike Tours vanaf 2021 CO2-neutraal

De Amsterdamse touroperator Boat Bike Tours is al een paar jaar bezig om zijn CO2-footprint te verkleinen en afgelopen jaar wilden ze daarin flink doorpakken. Vanwege corona moesten een aantal plannen helaas worden uitgesteld, maar Margriet Lakeman, coördinator Duurzaamheid bij Boat Bike Tours, heeft er alle vertrouwen in: ‘Dit wordt ons jaar! We hebben een fantastische samenwerking met Justdiggit en Sea Going Green, we organiseren inspiratiesessies met rederijen, koks en reisleiders én we zijn druk bezig met de verduurzaming van onze eigen kantoorprocessen!’



‘Gasten een fantastische reiservaring bieden.’ Dat is het uitgangspunt achter iedere reis die Boat Bike Tours verkoopt. We zijn er echter van overtuigd dat de reizen van Boat Bike Tours ook duurzaam zouden moeten zijn. ‘Onze reizen leiden door de mooiste natuurgebieden van Europa. Het is onze verantwoordelijkheid om deze prachtige natuur te koesteren en om goed te zorgen voor onze planeet, voor nu en toekomstige generaties’, aldus Margriet Lakeman.

Samen de aarde vergroenen met Justdiggit

Boat Bike Tours heeft daarom al in 2018 zijn CO2- footprint laten berekenen door consultancybureau SeaGoingGreen en is in 2020 een samenwerking gestart met Justdiggit: een organisatie die boeren in Afrika helpt om droog land weer te vergroenen. ‘Want’, zo stelt Justdiggit, ‘bomen en planten zijn de airconditioning van onze planeet.’

Boat Bike Tours is een tweejarig partnerschap aangegaan met Justdiggit, om CO2-uitstoot te compenseren. Concreet betekent het dat Justdiggit met de hulp van Boat Bike Tours vanaf januari 2021 bijna 7.000 hectare verdroogd land in Kenia gaat vergroenen. Hierdoor wordt er 81 miljoen liter regenwater weer opgenomen in de grond en ruim 10.000 ton CO2 uit de lucht gehaald!

De Boat Bike Tour-Mienskip draait op volle toeren

‘Behalve het compenseren van uitstoot die we (nog) niet kunnen vermijden, doen we nog veel meer. Hier, direct in eigen land en in ons eigen kantoor’, vertelt Margriet. ‘We hebben bijvoorbeeld meerdere inspiratiesessies georganiseerd voor de rederijen, koks en reisleiders waarmee wij werken. Mienskip-sessies noemden we die, geïnspireerd op de Friese Mienskip: de onderlinge verbondenheid die van oudsher wordt ingezet om de gemeenschap te beschermen. In een Mienskip heb je elkaar nodig. En wij hebben elkaar ook nodig. De schippers die voor ons varen, zijn niet bij ons in dienst en hun personeel dus ook niet. Als wij willen dat zij veranderen, dan moeten we ze overtuigen. En dan kan alleen met een goed verhaal.’

En dat goede verhaal, dat is wel overgekomen. Steeds meer scheepseigenaren zijn zelf ook bezig met duurzaamheid. Ze gebruiken minder plastic aan boord, schaffen zonnepanelen aan en installeren ledlampen en waterbesparende douches. Daarnaast zijn we op dit moment ook bezig met de vraag hoe we onze gasten kunnen stimuleren om vaker een vegetarische maaltijd te bestellen. Want minder vlees eten levert een enorme boost op voor het milieu.

Eigen kantoor ook flink onder handen genomen

Maar Boat Bike Tours laat het duurzaamheidsthema niet alleen liggen bij de scheepseigenaren en de gasten. ‘Ook in ons eigen kantoor zijn we flink aan het meten en reduceren’, vertelt Margriet. ‘We installeren ledlampen, gebruiken ecologische schoonmaakmiddelen, scheiden afval en reduceren papier- en plasticgebruik. Daarnaast overleggen we met de havenautoriteiten over mogelijkheden om het afval van schepen gescheiden in te leveren en dringen we aan op voldoende walstroom, zodat de brandstof-verslindende generator minder hoeft te draaien. Want hoeveel goede dingen we nu al doen, het kan tenslotte altijd duurzamer!’

