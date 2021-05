Boek: Samen de boot in: nieuwe watersporters op ontdekkingstocht

Nederlanders gaan in coronatijd massaal het water op

Samen de boot in: nieuwe watersporters op ontdekkingstocht

Nederlanders hebben massaal het water ontdekt in coronatijd. In het komende vaarseizoen zullen opnieuw veel nieuwe watersporters samen in de boot stappen. Voor families met jonge (klein)kinderen die in een motorboot of zeilboot gaan varen, kan één boek aan boord niet ontbreken: Samen de boot in, hét ontdek- en doeboek voor kinderen aan boord.

Op en om het water, en aan boord van een motorboot of zeilboot, valt van alles te ontdekken voor nieuwe watersporters. Samen de boot in staat boordevol weetjes en feiten over regels op het water, vaarroutes, windrichtingen, lichten op bruggen en etiquette voor de sluis, alles in begrijpelijke taal opgeschreven (ook voor volwassenen!).

Kinderen kunnen daarnaast uren plezier beleven aan de doe-opdrachten, zoals knopen leggen in spaghetti, een motorboot maken van een melkpak of berekenen hoe hard een boot vaart. Aan het einde van een boek staat een matrozentest (met diploma!)

Vrijheid op het water

Lisette Vos, bedenker en auteur van Samen de boot in, hoopt dat nieuwe watersporters – jong en oud – met het boek meer plezier beleven op het water. ‘Ik hou van de vrijheid op het water en gun dat iedereen. Dat de watersport vergrijst klopt in coronatijd niet echt meer, steeds meer mensen ontdekken het varen in het mooie Nederland. Voor hen is dit boek.’

Moos Matroos

Moos Matroos, het hoofdkarakter van het boek dat Ingrid Robers heeft geïllustreerd, neemt volwassen schippers en jonge matrozen samen op sleeptouw. Vos: ‘Ouders of grootouders vinden het heel leuk om hun kinderen of kleinkinderen van alles te leren. Jonge matrozen vinden het stoer om mee te helpen aan boord. En samen kunnen ze de opdrachten uit het boek doen of de matrozentest maken. De titel is niet voor niets: Samen de boot in!’

Engelstalige versie

Ook over de grens kan het kinderboek Samen de boot in op belangstelling rekenen. Uitgeverij Bloomsbury, bekend van onder meer de boeken van Harry Potter, brengt in het voorjaar van 2022 de Engelstalige versie uit: All hands on deck. Bloomsbury heeft een eigen nautisch fonds.

ANWB

Samen de boot in, uitgegeven bij Hollandia (Haarlem), is te koop bij de lokale boekhandel.

Ook de ANWB heeft met de komst van de vele nieuwe watersporters voor komend vaarseizoen exemplaren van het ontdek- en doeboek voor kinderen aan boord ingekocht.

Deze zijn te koop via de webwinkel en winkels van de ANWB.

Samen de boot in

Lisette Vos

ISBN 978 90 641 0655 2 € 15,99