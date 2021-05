Nooit meer Ever Given: Egypte kondigt verbreding Suezkanaal aan

Het Suezkanaal wordt verbreed en verdiept op twee plekken. Zo ook het deel van de vaarweg waar het containerschip Ever Given in maart vast kwam te liggen. Daar wordt over een stuk van 30 kilometer de vaarweg met 40 meter verbreed en 2,40 meter verdiept, meldt de Suez Canal Authority (SCA).

Schuttevaer.nl