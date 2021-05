Team Childhood I pakt overwinning in etappe naar Stockholm

Het Nederlands Zweedse Team Childhood I finishte donderdagmiddag als eerste in de tweede etappe van de Proloog. De race was van het Poolse Gdynia naar het Zweedse Stockholm. Na een heus matchrace duel met Team Sailing Poland (geschipperd door Bouwe Bekking) trok het jonge Nederlands Zweedse team uiteindelijk aan het langste eind. Team Childhood I pakte daarmee de overwinning in deze tweede etappe, een etappe van totaal 24 uur.

