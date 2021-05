Tall Ship Zebu zinkt in de haven van Holyhead

Historisch Albert Dock-schip zinkend gevonden voor de kust van Wales. Het 30 meter lange schip, Zebu, liep aan de grond bij Anglesey en heeft meer water ingenomen.

De vrijwillige bemanning van de Holyhead RNLI werd ‘s nachts uit hun bed gewekt om een ​​groot schip met navigatieproblemen in de Ierse Zee te assisteren. Het zeilschip Zebu van 100 voet, met zes mensen aan boord, bevond zich op een locatie die mogelijk gevaar had opgeleverd voor andere schepen, met name de veerboten.

