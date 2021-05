Project 54: Een revolutionair jachtconcept van Super Lauwersmeer

Op de werf hebben wij het afgelopen jaar volop gewerkt aan de ontwikkeling van een gloednieuw topmodel. Het 16,5 meter jacht is de grootste Super Lauwersmeer in het ruim 50-jarige bestaan van onze werf. Zoals het een topmodel betaamt zit de ‘Project 54’ boordevol innovatie waaronder een revolutionaire primeur.

Bij Super Lauwersmeer zit ‘genieten op het water, maar met het comfort van thuis’ verankerd in ons DNA. Als jachtbouwer zijn we heer en meester in het verwezenlijken van uw watersportdromen. Maatwerk in topkwaliteit is de standaard. Door goed te luisteren naar onze klanten en samen met hen droomjachten te bouwen ontstond de afgelopen jaren een steeds sterker beeld van een nieuwe telg binnen de Super Lauwersmeer-familie.

Design

In samenwerking met jachtarchitect Arnold de Ruyter heeft werfeigenaar Louis Jousma gewerkt aan het concept. Samen met zijn broer Bastiaan staat hij al twee decennia aan het roer van de in 1969 opgerichte werf. Uniek bij Super Lauwersmeer is dat de broers alles in eigen huis bouwen. Daarmee mochten ze veel lof oogsten van de internationale media en vakjury’s. Het design is herkenbaar Super Lauwersmeer, maar duidelijk van een volgende generatie.

Klantwens

“Met ‘Project 54’ hebben we goed geluisterd naar onze klanten en gekeken naar recente ontwikkelingen in de jachtbouw en daarbuiten”, zo vertelt Louis Jousma. “Mensen zijn aan steeds meer luxe en comfort gewend. Thuis, maar ook op vakantie. Dat vertalen we nu door naar een nieuw topmodel”, zo vult Bastiaan aan.

Indeling

“Uniek aan de ‘Project 54’ is haar indeling waarmee het beste van een achterkajuit- en een open kuip-jacht wordt gecombineerd. Met daarbij een heel unieke troef, maar daarover vertellen we later pas meer”, aldus Louis.

Revolutionair onderwaterschip

Wat de werf al wel kwijt wil over het model is dat deze beschikt over een gloednieuw onderwaterschip ontwikkeld in samenwerking met Van Oossanen. Dankzij dit unieke onderwaterschip kan de ‘Project 54’ sneller maar ook zuiniger varen. En zonder dat hiervoor enorme motoren nodig zijn. Het concept houdt het midden tussen een waterverplaatser en een planerend schip en wordt gebouwd uit staal. “Het is echt een revolutie in de jachtbouw. Iets dat nog niet eerder vertoond is in dit segment”, aldus Louis die bij Super Lauwersmeer verantwoordelijk is voor de technische ontwikkeling. “Met de ‘Project 54’ is het mogelijk een vrachtschip in te halen zonder een enorme hekgolf te trekken”, zo vervolgt hij.

Bouw gestart

Inmiddels heeft Super Lauwersmeer vanaf tekening reeds een ‘Project 54’ verkocht. De bouw van het schip is eveneens gestart. Volgend jaar zal de eerste te water worden gelaten. Tot die tijd zullen wij steeds meer onthullen van wat we ons meest revolutionaire model ooit noemen. In aanloop naar de introductie zal ook de definitieve naam van het topmodel bekend worden gemaakt. We houden u op de hoogte.

