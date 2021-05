Amsterdam krijgt nautisch kwartier

Amsterdam krijgt zijn eerste nautische kwartier, genaamd Nautix. In Baaibuurt Oost, naast de witte Enneüs Heermabrug direct aan de A10 (Oost), wordt een nieuwe nautische hotspot ontwikkeld, die in 2023 gereed is. De jachthaven van Nautix opent al in juli 2021.



Over Nautix

Nautix wordt hét nautische hart van Amsterdam. Een levendige verzamelplaats voor alles wat met watersport en waterrecreatie te maken heeft, inclusief enkele gezellige horecaconcepten met grote zonneterrassen aan het water. Nautix biedt uitvaarmogelijkheden naar onder meer de Amsterdamse grachten en het IJmeer.

De jachthaven: Nautix Marina

De basis van Nautix wordt gevormd door een nieuwe jachthaven: Nautix Marina, met 250 moderne ligplaatsen. Deze jachthaven wordt als eerste gerealiseerd en zal juli 2021 in gebruik worden genomen. Een deel van de jachthaven is ingericht als E-Harbour en voorzien van een smart charging elektra-infrastructuur, waarmee elektrische boten snel kunnen worden opgeladen.

Holland Sport Boat Centre

Het verzamelgebouw van Nautix, dat begin 2023 zal worden opgeleverd, wordt 16 meter hoog. Hierin zullen diverse nautische bedrijven hun intrek nemen, waaronder het bekende Holland Sport Boat Centre (HSBC) als bootdealer van premium bootmerken zoals Searay, Stormer en Seadoo waterscooters. De onderneming bestaat 65 jaar en wordt geleid door Pieter en Saskia Van den Broek. HSBC heeft een cruciale rol gespeeld in de realisatie van Nautix en het verkrijgen alle benodigde vergunningen.

Botenboulevard

Het verzamelgebouw van Nautix zal nog veel meer botendealers en andere watersportgerelateerde bedrijven gaan huisvesten, waardoor een soort botenboulevard zal ontstaan. Nautix roept geïnteresseerden op zich te melden om de mogelijkheden te bespreken.

Horeca hotspot aan het water

Het bruisende hart van Nautix zal worden gevormd door maar liefst 1.400 m2 aan spectaculaire horecaruimtes, verdeeld over drie verdiepingen, met riante terrassen op het zuiden, direct aan het water. Het gebouw wordt ook uitgerust met zalen bestemd voor feesten en evenementen. Nautix oriënteert zich op dit moment op uitbater(s) voor deze toekomstige nieuwe horecahotspot van Amsterdam en nodigt horecaondernemers met een aansprekend concept uit voor een kennismaking.

De initiatiefnemers

De initiators van Nautix zijn ondernemers Stéphane Cohnen (42) en Jaap Schippers (38), ondersteund door het investeringsbedrijf Successor uit Zeist.

Zowel Cohnen als Schippers hebben een aanzienlijk trackrecord op nautisch gebied. Cohnen was mede-initiator van Stadshaven Amstelkwartier, de jachthaven met horeca (George Marina) gelegen aan de Amstel in het Amstelkwartier. Schippers was eigenaar van een aantal rederijen in Amsterdam en is de bedenker en eigenaar van E-Harbour, een keten van jachthavens bestemd voor elektrische boten. Successor ondersteunt aan de bedrijfsmatige kant van de onderneming en treed op als financier van de vastgoedontwikkeling.

Stéphane Cohnen: “Het is goed dat een stad die zo wordt gekenmerkt door en is verweven met water, nu een echt nautisch hart krijgt. Met Nautix krijgt Amsterdam voor het eerst in zijn geschiedenis een gebied waar alle nautische activiteiten samenkomen: watersport, leisure, horeca én een leuke crowd.”

Jaap Schippers: “Het verzamelconcept van Nautix is vergelijkbaar met dat van bijvoorbeeld De Hallen en Club Atelier, maar dan met nautische bedrijven en activiteiten. Wie zich straks wil vermaken op of aan het water, zal straks zéker naar Nautix komen.”