YachtBid heeft succesvol het duurste schip uit haar bestaan succesvol geveild!

In samenwerking met De Valk Yacht Brokers en BVA Auctions is deze week de CRN Nordic Star in Dubai overgedragen aan de hoogste bieder in de veiling. Meer dan 500 geregistreerde bieders uit 27 landen hebben gezamenlijk tegen elkaar op geboden tot een bedrag boven de € 1,5 miljoen!

The 110 FT CRN NORDIC STAR superyacht was originally commissioned by actress Virna Lisi, Italy’s answer to Marilyn Monroe. Nordic Star has an ownership history that includes movie stars and royalty like Frank Sinatra and Tony Curtis.

Sinds de start van SchipVeiling & YachtBid ruim 6 jaar geleden zijn er in nauwe samenwerking met de verkopende makelaar meer dan 350 schepen succesvol geveild. Het is begonnen met kleinere jachten in Nederland. Elk jaar is de gemiddelde waarde van het schip gestegen en inmiddels worden schepen geveild in geheel Europa met wereldwijde uitstapjes naar Hong Kong, Caraïbisch gebied en nu in Dubai. YachtBid heeft ook vestigingen in Spanje en op de Balliarische eilanden en binnenkort volgen er meer.

Het concept van YachtBid is uniek omdat het een actieve samenwerking is met het grootste veilingplatform van Europa en de verkopende makelaar (Central Listing agent, waarbij iedereen doet waar hij het beste in is.

Voor elk jacht wordt er in overleg een veiling strategie op maat gemaakt. Het schip wordt altijd As is Where is verkocht!. De veiling verloopt in 2 fases. De promotiefase waarin gedurende 6 tot 8 weken de veiling wordt gepromoot en bieders zich kunnen aanmelden. Dit wordt op basis van data analyse actief gemonitord en als het aantal bieders groot genoeg is, gaat het bieden van start. In de biedfase kan er gedurende 1 week online tegen elkaar worden opgeboden. De hoogste bieder wint de veiling. De verkoper heeft vervolgens 24 uur om te beslissen of hij akkoord gaat met het hoogste bod. De verkoper is volledig vrij in. Ruim 85% van de geveilde schepen wordt verkocht!

Als het bod geaccepteerd is, is betaling en overdracht uitermate simpel. De koper ontvangt de factuur en betaalt binnen 5 dagen op de veilige derdengelden rekening van BVA Auctions, het schip wordt overgedragen in de huidige staat (zonder keuring!) aan de koper, BVA Auctions betaalt de netto opbrengst uit aan de verkoper. Voor meer informatie en lijst met verkochte schepen verwijzen wij u door naar onze site YachtBid.com.