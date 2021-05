Allianz Regatta onderdeel van Hempel World Cup Series en laatste test voor Olympische Spelen

De Allianz Regatta van 2-13 juni in Medemblik is voor de komende twee jaar onderdeel van de ‘Hempel World Cup Series’ van World Sailing. Voor dit nieuwe wereldbekerevenement zijn tot nu bijna 300 zeilers ingeschreven uit 47 landen. Dit is het eerste toernooi, sinds de Corona-uitbraak, waarin meerdere (acht van de tien) olympische klassen tegelijkertijd in actie komen. In vier olympische klassen zien we een sterk deelnemersveld. Voor deze atleten is de Allianz Regatta in Medemblik ook de laatste serieuze test voor Tokyo 202One.

Watersportverbond