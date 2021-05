Bekijk live start Ocean Race Europe

Vanaf 13.45 uur vanuit Lorient

Vandaag start in Lorient de Ocean Race Europe. De eerste etappe brengt de vloot van het Franse Lorient naar Cascais in Portugal een afstand van zo’n 635 nautische mijlen. De start is om 13:45 CEST en zal live te zien zijn op Watersport-TV. Woensdag 2 juni rond de middag worden de eerste boten verwacht in Cascais.

Na de start kun je de race blijven volgen door te klikken op deze Tracker.

Watersport-TV wenst alle deelnemers veel succes en onze volgers veel kijkplezier.

Watersport-TV