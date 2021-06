Strontweek gaat door

Zeilvaart College Workum en de verenigingen die zij vertegenwoordigt, gaan er vooralsnog vanuit dat de Strontweek 2021 gewoon door kan gaan. We zijn druk bezig met het maken van de nodige plannen voor Liereliet, Markt, Visserij, Strontrace, Beurtveer en Klompzeilen, ook voor het geval het geheel in een andere vorm gegoten moet worden. De meeste activiteiten zullen in de buitenlucht plaats vinden en we hopen dat de meeste mensen tegen die tijd ingeënt zijn. Met de nodige aanpassingen en de medewerking van deelnemers en toeschouwers denken wij dat het veilig kan. En we kunnen bijna niet wachten tot de havenkom zich weer vult met de prachtige schepen en het havenhoofd zich met enthousiaste liefhebbers, natuurlijk op gepaste afstand en zo nodig met mondkapjes.

Het definitieve besluit wordt waarschijnlijk pas eind augustus genomen. Met goede voorbereidingen is het voor alle onderdelen mogelijk om dan toch in de noordelijke herfstvakantie een mooi evenement neer te zetten. Onze nestor Reid zal het niet meer meemaken, hij is in november 2020 in vrede heengegaan. Maar vanaf boven zal hij tevreden in zijn baard brommen, als een waardig vervanger ‘En nou oprotten’ door de haven zal laten schallen. Dan stormen de schippers weer als vanouds weg, zullen de passagiers van de beurtschepen dat gehaaste vertrek gadeslaan, zullen de vissers hun netten in optima forma gereed hebben, zullen de vele zangers van het Liereliet hun schorre kelen smeren, genieten de klompzeilers nog na van hun spannende race, en is de markt ondanks de gepaste afstand als vanouds gezellig. We kijken ernaar uit!