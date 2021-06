Per heden is Connect Yachtbrokers BV exclusief dealer Benelux voor Gulf Craft Inc.

Gulf Craft Inc produceert sinds 1982 high-end motorschepen van 38ft tot mega Yachts van 175ft tegen concurrerende prijzen vanuit Dubai.

Met een moderne scheepswerf waar ca 1100 FTE werkzaam zijn, weten zij levertijden van circa 14 maanden te hanteren.

In 2021 bestellen is in 2022 varen!

Modellen range

MAJESTY 49➡️175ft

NOMAD 55➡️95ft

ORYX Sport Cruiser 37.9ft

Alvast nieuwsgierig geworden, neem een kijkje op https://www.gulfcraftinc.com/

Boatshows 2021

1-5 September HISWA te Water

Van 7-12 September zijn wij aanwezig op de Cannes Yachting Festival met 2 Majesty’s

22-25 September zijn wij aanwezig op de Monaco Boatshow met 2 Majesty’s