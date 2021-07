Morgen zwaaien wij ze uit. In de haven van Scheveningen. Daar vertrekt ons gouden elftal naar Tokio. Elf atleten die als kinderen zo blij symbolisch de havenmond zullen uitvaren op mini-surfplanken, in Optimistjes en een pop-up-kano. Met vlak daarachter bondscoach Jaap Zielhuis zeilend in een klomp. Tikkeltje melig misschien, maar het tekent de sfeer rondom deze ploeg, waar het niet over het systeem gaat, of de aura van de trainer, maar sportpassie en spelplezier de boventoon voeren. Als directeur van het Watersportverbond is dat schitterend om te zien: zo’n vrolijk, dankbaar en tot op het bot gemotiveerd elftal. Nederland zou er oranje voor mogen kleuren. Dit zijn de Olympiërs van Team Allianz:

