Overwijk Yachting lanceert elektrisch aangedreven Cabin Cruiser

Overwijk Yachting uit Ureterp heeft dit voorjaar een elektrisch aangedreven Langenberg Cabin Cruiser 33 ontwikkeld om aan de toenemende vraag naar motorjachten met een duurzame voorstuwing te voldoen. De gebundelde expertise van Overwijk Yachting, Langenberg Jachtontwerp, technische groothandel Combi Noord en Cornelder Scheepstechniek levert een kwaliteitscruiser op die geheel emissieloos is zonder in te leveren op de vertrouwde prestaties en luxe.

Twee nieuwe versies

De volledig elektrische 33 Electric is uitgerust met een lithium-accupakket van maar liefst 5000 Ah dat een actieradius van meer dan veertien uur varen mogelijk maakt. Bijladen gebeurt via een walstroominstallatie of speciaal laadpunt.

De eveneens elektrisch aangedreven 33 Hybrid beschikt bovendien over een krachtige en stille generator die de accu’s bijlaadt als er geen mogelijkheid is om de accu’s periodiek via walstroom op te laden. In de standaard configuratie heeft de 33 Hybrid een actieradius van vier uur onafgebroken elektrisch varen maar door meer accu’s bij te zetten kan dit naar behoefte worden uitgebreid.

Aanleiding

Steeds meer wateren worden verboden voor de traditionele brandstofmotoren. Met name in natuurgebieden en steden zet deze trend door. Overwijk Yachting focust zich met de elektrische Cabin Cruiser 33 op de watersporter die ook graag vaart in deze wateren en daarnaast ook de stilte en de lage onderhoudskosten van deze schepen waardeert.

“En eerlijk is eerlijk; wat is er nu mooier dan vrijwel geruisloos door fraaie natuurgebieden of grachten te varen zonder een rokende uitlaat die bij de verkeerde windrichting ook nog eens erg hinderlijk is. Daarnaast realiseren wij ons als botenbouwer terdege dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs ook voor ons gelden. Om een wezenlijke bijdrage aan een beter milieu te leveren en om aan de toenemende vraag uit de markt te voldoen streven we er daarom na een deel van onze vloot uit te rusten met een volledige elektrische of hybride-aandrijving” aldus eigenaar Homme Overwijk.

Werkwijze

In een transparante setting realiseert Overwijk Yachting samen met zijn opdrachtgevers de boot van hun dromen. De wensen van de klant zijn hierbij het uitgangspunt. Op dit moment is een Cabin Cruiser 33 als ook het nieuwe topmodel, de Cabin Cruiser 36 in aanbouw. Daarnaast rollen ook de diverse typen van de NeXt Generation van de werf bij Overwijk Yachting en is een geheel nieuw model dat zich richt op jachtverhuursector in de engineerfase.

www.overwijkyachting.nl