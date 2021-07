Geef blauwalg door met de Bloomin’ Algae-app

In de zomer teisteren blauwalgen ons oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Officiële zwemwaterlocaties worden vaak goed in de gaten gehouden, maar blauwalgen bloeien ook op plekken waar veel minder of geen toezicht is. Daarom hebben wetenschappers van Wageningen University & Research een gratis app ontwikkeld waar je nu zelf blauwalg kunt melden.

Nature Today