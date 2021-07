Heesen heeft de bouw aangekondigd van een 57 meter lang superjachtproject in Akira, dat later dit jaar zal beginnen.

Heesen Yachts kondigt de bouw aan van een 56,7 meter lang superjacht Akira-project Speculatie zal later dit jaar beginnen in de Heesen-faciliteit in Oss, Nederland. Het zal klaar zijn voor levering in 2024.Akira-project Het werd aanvankelijk onthuld tijdens de 2019-editie van de Monaco Yachting Show. Het is het eerste luxe jacht dat is gebouwd volgens het 5700 aluminium model van Heesen. Het superjacht is volledig gemaakt van aluminium en heeft een snel verplaatsbaar rompontwerp, een ontwerp gepatenteerd door Van Oossanen Naval Architects.

Lon Radio