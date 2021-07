Het lijkt erop dat de Tweede Maasvlakte ondanks de bouw van een windmolenpark in de vloedlijn, beschikbaar blijft voor de watersport. Dat is de uitkomst van de bezwaarprocedure die de NKV (Nederlandse Kitesurfvereniging) heeft gevoerd tegen een algeheel verbod voor kitesurfen door de bouw van een windmolenpark op die locatie in Rotterdam.

