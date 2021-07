Jachthaven Cherbourg twee weken dicht door Fastnet

Op weg naar het zuiden? De jachthaven van Cherbourg, Port Chantereyne Marina, is van 1 tot en met 15 augustus gesloten voor passanten. Dat is een week langer dan verwacht. Cherbourg is dit jaar de finishplaats voor de Rolex Fastnet Race, die plaatsvindt van 7 tot en met 15 augustus. De 1600 plaatsen tellende jachthaven Port Chantereyne Marina heeft ‘slechts’ 190 plaatsen voor passanten, terwijl de Fastnet-vloot uit 431 jachten bestaat. Het merendeel daarvan zal een plaatsje krijgen in de jachthaven. De grotere jachten krijgen een plek in de havenkom in het centrum; de jachten met te veel diepgang liggen aan een meerboei net buiten de jachthaven.

Zeilen.nl