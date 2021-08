Contest 55CS Luxe Europees Jacht van het Jaar 2021

Contest Yachts, de toonaangevende Nederlandse semi-custom zeiljachtbouwer, is verheugd aan te kondigen dat de bekroonde Contest 55CS, geselecteerd als Luxe Europees Jacht van het Jaar 2021, in Cannes te zien zal zijn in een verbluffend Côte d’Azur-debuut.

Gebouwd volgens de strenge normen die de wereld heeft leren verwachten van de beste Nederlandse scheepswerven, zijn Contest jachten niet alleen mooi en zeer capabel, ze behoren ook tot de meest technisch geavanceerde voor hun respectievelijke afmetingen, zowel in ontwerp als engineering. En die innovatie zet zich voort in het bereiken van zulke eenvoudige bediening van anders complexe systemen en niveaus van stilte die zelden worden ervaren in jachten van deze omvang, of het nu in hotelmodus is of snijdend door een grote zeegang. Omdat het semi custom-built jachten zijn, zijn de specificaties van dek en kajuit plannen tot systemen, meubels en toebehoren zeer veel op specificatie van de eigenaar. Geen twee boten hoeven dus hetzelfde te zijn. De scheepswerf noemt het ‘samen dromen bouwen’.

De prijswinnende 17-meter Contest 55CS brengt deze erfenis tot leven, met nog meer verfijnd schrijnwerk en unieke single-shot, harsinfusie rompen en dekken die 100 procent gecertificeerd zijn door Lloyd’s Register, ’s werelds toonaangevende classificatie en compliance autoriteit. Dit alles maakt deel uit van het principe van beter gebouwde boten voor meer veiligheid, comfort en plezier.

Met een verscheidenheid aan twee- en drie-cabine interieurs, gestyled door Wetzels Brown Partners, biedt de Contest 55CS comfortabel plaats aan maximaal zes personen in ruime en goed ingerichte privévertrekken, met een ruime keuze aan configuraties binnen deze vertrekken.

Met exterieur styling en scheepsarchitectuur door judel/vrolijk & co, is de dubbele cockpit Contest 55CS zowel mooi als praktisch voor snel en toch stabiel en gemakkelijk te beheren kust- en oceaanzeilen, en belangrijk in alle weersomstandigheden. Meesters in het leveren van uitstekende prestaties aan beide uiteinden van de windsterkte, hebben judel/vrolijk & co een echt zee vriendelijk en comfortabel ontwerp geleverd voor meer uren onder zeil, en minder onder motor of havengebonden, en dit alles met indrukwekkend lage hellingshoeken voor meer comfort aan boord en veiligheid aan boord.

De Contest 55CS kan worden bekeken door hier te klikken en zal te bezichtigen en te bezichtigen zijn op ligplaats SAIL037 in Port Canto.

CANNES YACHTING FTIVAL, 7-12 september 2021, Port Canto Berth SAIL037