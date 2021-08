Zeilend onderwijs programma Masterskip neemt als eerste het besluit: Alleen volledig gevaccineerde leerlingen kunnen mee

Masterskip neemt als één van de eerste reisorganisaties en scholen een resoluut besluit: Komend schooljaar kunnen alleen leerlingen die volledig gevaccineerd zijn tegen Corona mee. De organisatie, die op Tall Ship Wylde Swan onder schooltijd avontuurlijk onderwijs aanbiedt, kan haar internationale programma anders niet uitvoeren.

Christophe Meijer van Masterskip: “De eilanden waar wij ons onderwijs uitvoeren zijn als de dood voor Corona en hebben strenge regels voor wie aan land mag en wie niet. Op bijvoorbeeld het Caribische vulkaaneiland Dominica zouden we met ongevaccineerden aan boord een lange quarantaine met een aantal testen tussendoor moeten doormaken. Als iedereen gevaccineerd is, kunnen we zo aan land gaan.”

Enkele ouders reageren hier zeer negatief op. Maar over het algemeen is men begripvol en soms zelfs opgelucht. Door te voldoen aan deze regels kan er een goed programma worden neergezet.

Dat de buitenwereld nu overvallen is, is begrijpelijk vanwege de hevige maatschappelijke discussie. Intern heeft het besluit minder impact. Meijer: “Dit doen wij al jaren. Als we bijvoorbeeld naar een land gaan waar een gele koorts of hepatitis A vaccinatie verplicht is dan regelen we dat. Soms haken deelnemers af op dit soort eisen. Dat maakt dan weer een plaats vrij voor iemand die op de reservelijst staat.”

Momenteel vaart de Wylde Swan, met een volledig gevaccineerde bemanning en met gevaccineerde gasten, expedities in de fjorden van IJsland. Begin november starten de onderwijsreizen van Masterskip.