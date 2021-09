Wereldhavendagen gaan van start

Vandaag (vrijdag 3 september) begint de 44e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam. De eerste dag van het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland staat steevast in het teken van de jongere bezoekers. Maar dit jaar is er het hele weekend van alles te doen voor iedereen die interesse heeft in een maritieme carrière – of gewoon de haven heel erg gaaf vindt. De Wereldhavendagen duren tot en met zondag 5 september.

