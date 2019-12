Al 50 jaar een volle haven bij watersportvereniging Makkum

Makkum – Het was 50 jaar geleden een hechte groep Makkumers die besloot een watersportvereniging op te richten. Eerst alleen voor Makkumers en ‘Wunseradelers’, maar inmiddels komen leden overal vandaan. Maar: hecht zijn ze nog steeds.

„Die binding met de verenging, dat leeft bij ons heel erg”, vertelt voorzitter Wim Schoon. „Richting het jubileum zijn er in totaal zo’n tachtig vrijwilligers actief. Voor een club met 240 leden is dat best wel veel.”

Er is bovendien een wachtlijst om lid te worden. Alle ligplaatsen, in totaal 66 stuks, zijn momenteel in gebruik door leden, dus plaats voor nieuwe schepen (en bijbehorende leden) is er nu niet. „We liggen eigenlijk altijd vol”, zegt Schoon trots. „Nu liggen er één of twee motorschepen, maar voor de rest zijn het allemaal zeilschepen.” (Bolsward Nieuwsblad, www.wvmakkum.nl)